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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden COP31 için yoğun mesai

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu büyük organizasyon öncesinde kent genelinde 50 araç ve 300 personelle yol bakım ve onarım, peyzaj düzenlemesi, işaretleme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden COP31 için yoğun mesai

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu büyük organizasyon öncesinde kent genelinde 50 araç ve 300 personelle yol bakım ve onarım, peyzaj düzenlemesi, işaretleme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 hazırlıkları kapsamında çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri; kent merkezi, Gazi Bulvarı, Serik Caddesi, Aksu, Kundu Oteller Bölgesi ve COP31 Zirvesi'nin düzenleneceği alan güzergâhında koordineli şekilde görev yapıyor.

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        Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yol bakım, yenileme ve yataydikey işaretleme çalışmalarını yürütürken, Park ve Bahçeler ekipleri peyzaj alanlarını düzenliyor. Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri ise genel temizlik hizmetlerini gerçekleştiriyor. İlçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar, 9 Kasım'a kadar kademeli olarak sürdürülecek ve COP31 Zirvesi süresince de devam edecek.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü Saha Amiri Gökhan Tüntaş, hazırlıkların yoğun bir tempoda sürdüğünü ifade ederek, "COP31 zirvesinin öneminin farkındayız. Bu kapsamda müdürlük olarak 50 araç ve 300 personelimizle sahadayız. Tüm birimlerimiz yol bakım ve onarım, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını eşgüdüm içerisinde yürütüyor. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanlarıyla sınırlı kalmadan ilçe belediyelerimiz ve ilgili kurumlarla iş birliği yapıyoruz. Çalışmalarımız 9 Kasım'a kadar kademeli olarak ilerleyecek ve zirve süresince devam edecek" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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