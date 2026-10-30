Antalya'da Resort Turizm Kongresi'nde turizm profesyonelleri bir araya gelecek

Antalya'da bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 25 ve 26 Kasım'da yaklaşık 2 bin turizm profesyonelini bir araya getirecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenecek kongre, "Turizmi ortak bir vizyonla yeniden tanımlamak" temasıyla gerçekleştirilecek.

Kongrede, rekabet, yeni pazarlar, sürdürülebilirlik ve yapay zekanın turizm sektörüne etkileri ele alınacak.

Türkiye turizminin uluslararası konumu, kaynak pazarların değişen yapısı, destinasyonların rekabet gücü ve sektörün geleceğine yönelik stratejiler de kongrede değerlendirilecek.

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AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, kongreyle, turizmi ortak bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl yaklaşık 2 bin kişinin katılımını beklediklerini bildiren Kavaloğlu, turizmin geleceğinin yalnızca ziyaretçi sayıları ve büyüme oranları üzerinden değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Turizmin ekonomik gelişime katkı sağlayan, istihdam oluşturan ve kültürler arasında diyaloğu güçlendiren stratejik bir sektör olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, rekabet koşulları, teknolojik dönüşüm, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve değişen tüketici beklentilerinin sektörün tüm paydaşlarını kapsayan yeni bir yaklaşımı gerekli kıldığını kaydetti.

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Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz da turizm sektörünü desteklemekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, kongrenin sektörün ortak bir vizyonla geleceğini değerlendirmesine katkı sağlayacağını belirtti.