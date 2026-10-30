Alanya'da binlerce kişi 'Gazze' için yürüdü Alanya'da Gazze için sessiz çığlık yürüyüşü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Gazze İçin Sessiz Çığlık Yürüyüşü" düzenlendi. Binlerce öğrenci ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte, Türk ve Filistin bayrakları taşındı.

Alanya İmam Hatipliler Derneği (ALİMDER) öncülüğünde, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yürüyüş, Eski Alanya Belediye Binası arkasından başladı. İlçedeki okullardan binlerce öğrenci ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte, katılımcılar slogan atmadan ellerinde Türk bayrakları, Filistin bayrakları ve pankartlarla İskele Şelale Meydanı'na kadar yürüdü.

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Kur'anı Kerim tilaveti ve dua edildi

Yürüyüşün sona erdiği İskele Şelale Meydanı'nda ALİMDER Başkanı İsa Arıkan tarafından basın açıklaması yapıldı. Bildirinin okunmasının ardından Kur'anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda Alanya Müftüsü Mehmet Seven tarafından Gazze'de hayatını kaybedenler ve Filistin halkı için dua edildi.

"Biz bugün bağırmadık"

ALİMDER Başkanı Arıkan, yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın bu duruma karşı sessiz kalmasına dikkat çekti. Başkan, "Yürekleri mazlumlarla atan vicdan sahibi kıymetli katılımcılar. Bugün burada sözün tükendiği yerde vicdanı konuşturmak için toplandık. Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın bu zulüm karşısındaki sessizliğine karşı sessiz bir çığlık olmak için yürüdük. Biz bugün bağırmadık. Çünkü Gazze'de çocukların çığlığı bizim sesimizden daha büyüktü. Biz bugün slogan atmadık. Çünkü yıkılmış evlerin sessizliği bütün sloganlardan daha ağırdı. Biz bugün sadece yürüdük. Ama attığımız her adım dünyanın vicdanına brakılmış bir soru oldu. Bir çocuk daha ölürken insanlık daha ne kadar susabilir?" dedi.

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Gazze'de yaşananların yalnızca son 3 yılın acısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Arıkan, bunun Filistin topraklarında yıllardır devam eden işgal, abluka, zorla yerinden etme ve şiddetin sonucu olduğunu ifade etti. Arıkan, "Bugün Gazze'de yaşananlar yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın sınavıdır. Ve bu sınavın adı tarihe çoktan yazılmıştır. Bu bir insanlık lekesi, bu bir soykırım. İsrail'in saldırıları altında çocukların öldürüldüğü, hastanelerin ve okulların hedef olduğu, evlerin mezara dönüştüğü, annelerin çocuklarını kefenlediği bir dünyada artık mesele yalnızca Gazze değildir" ifadelerini kullandı.

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Filistinli öğrenciden Alanya halkına teşekkür

Yürüyüşe katılan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi öğrencisi ve Alanya'daki Filistinli öğrencilerin temsilcisi Karam Saleh de etkinliğin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. Yürüyüşe Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler, üniversite rektörü ve Alanya Filistin Dayanışma Platformu ile birlikte katıldıklarını belirten Saleh, Alanya halkına teşekkür etti. Saleh, "Bu yürüyüş aslında çok anlamlı bir yürüyüştü. Filistin'e mutlaka ulaştırmaya çalışacağım. Böyle eylemler yapıldıkça Filistin'deki halk inanın mutlu olur, yalnız olmadığını anlar. Bu hayatta bu mücadeleyi tek başına bırakmadığını görür ve gerçekten Filistin'deki ailelerimize moral verici olur" diye konuştu.

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Ailesinin Filistin'de yaşadığını ve kendisinin eğitim için Alanya'da bulunduğunu anlatan Saleh, her yürüyüş ve etkinlikten sonra yaşananları ailesiyle paylaştığını belirterek, "Gerçekten çok mutlu oluyorlar. ‘Biz yalnız değilmişiz. Allah Türk milletinden razı olsun' diyorlar. Alanya halkına tekrar teşekkür ederim" dedi.