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        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bekle Bizi Brüksel" filmi gösterildi

        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Bekle Bizi Brüksel" filminin Türkiye'deki ilk gösterimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bekle Bizi Brüksel" filmi gösterildi

        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Bekle Bizi Brüksel" filminin Türkiye'deki ilk gösterimi gerçekleştirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gösterilen, yönetmenliğini Necmi Sancak'ın üstlendiği "Bekle Bizi Brüksel" filminde Caner Cindoruk, Hande Doğandemir, Deniz Işın, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Uzunel, Cem Sürgit, Hüseyin Avni Danyal, Sermet Yeşil, Can Bartu Arslan ve Zihni Göktayrol rol aldı.

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        Gösterimin ardından filmin bazı oyuncularının katılımıyla söyleşi düzenlendi.

        Yönetmen Necmi Sancak, omuz kamerası kullandığı filmin 3 mekanda geçtiğini söyledi.

        Sancak, oyuncuların karakterleri daha da büyüttüğünü ifade etti.

        Oyuncu Caner Cindoruk da hikayeyi ilk okuduğunda çok etkilendiğini dile getirdi. Hikayenin çok özgün olduğunu anlatan Cindoruk, "Oyuncular böyle karakterlere açtık. Ben çok heyecanlandım. Bu filmin içinde yer almak istedim. Filmin kara mizah anlatısı çok hoşuma gitti. Genelde hep dramalar içinde oldum. Tiyatro ve sinemayı bağımsız yapmaya özen gösteriyorum. Bu benim aradığım bir senaryoydu." dedi.

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        Oyuncu Hande Doğandemir de yazdığı senaryoyu çeken bir yönetmenle çalışmanın kendisi açısından keyifli olduğunu söyledi.

        Filmin konusu özetle şöyle:

        "Seçim günü, iki arkadaş bir uçağı kaçırarak Türkiye'yi beklenmedik bir kaosa sürükler. Televizyon yorumcuları olayı politik bir krize dönüştürürken, bir kahvehanede toplanan mahalleli de seçim atmosferinin gerilimiyle kendi korkuları, öfkeleri ve önyargılarıyla yüzleşir. Uçak, televizyon stüdyosu ve kahvehane arasında ilerleyen film, medya manipülasyonu, politik kutuplaşma ve kolektif paniğin absürt bir olayı nasıl ulusal bir krize çevirdiğini anlatır."

        Galeri
        Galeri

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