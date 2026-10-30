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        Alanya'da inşaatın balkonuna çıkan işçiyi arkadaşı ikna etti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde parasını alamadığı gerekçesiyle inşaat halindeki binanın balkonuna çıkan işçi, arkadaşı tarafından ikna edilip bulunduğu yerden indirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Alanya'da inşaatın balkonuna çıkan işçiyi arkadaşı ikna etti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde parasını alamadığı gerekçesiyle inşaat halindeki binanın balkonuna çıkan işçi, arkadaşı tarafından ikna edilip bulunduğu yerden indirildi.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi ALKÜ Hastane Caddesi üzerindeki 200 daireli site inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan ve ismi öğrenilemeyen inşaat işçisi, parasını alamadığı gerekçesiyle yapımı devam eden binanın balkonuna çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler hava yatağı açarak önlem alırken, şahıs mesai arkadaşının ikna çabasıyla bulunduğu yerden indirildi.

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        İnşaat firması yetkilileri olayın binanın mekanik işçiliğini yapan taşeron firmanın işçilerin ödemesini 2 ay geciktirmesinden kaynaklandığını, firma olarak taşeron firmanın yapması gereken ödemeyi de işçiye kendilerinin yaptığı bilgisini paylaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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