ATSO Başkanı Berkay Bahar: "Bugünden sonra bizim için tek bir renk var, ATSO'nun rengi" "Bize oy veren de vermeyen de bizim için aynı yerdedir. Onlara hizmet etmek boynumuzun borcudur" "Altıntaş'ta yaşanan sorunların tam takipçisiyiz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Berkay Bahar, yeni yönetim kurulu üyelerinin tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek, "Bugünden sonra bizim için tek bir renk var. ATSO'nun ve Antalya iş dünyasının rengi. Bize oy veren de vermeyen de, bizi destekleyen de desteklemeyen de bizim için aynı yerdedir. Onlara hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur" dedi. Bahar, yeni dönemde Altıntaş'taki müteahhitlerin sorunları ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır geçişlerinde yaşanan aksaklıklara yönelik çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu üyelerinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Seçimlerin ardından yeni yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, önceki dönem ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman'da yer aldı. Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Berkay Bahar, seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, yeni dönemde Antalya iş dünyasının sorunlarına çözüm üretmek için çalışacaklarını belirtti.

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"Bu mazbata benim değil, sizindir"

Seçim sürecinde büyük emek verdiklerini belirten ATSO Başkanı Berkay Bahar, mazbatanın yalnızca bir seçim sonucunu temsil etmediğini söyledi. Bahar, "6 aydır sahadayız ancak hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Burası çok hayalini kurduğumuz bir yerdi. Herkese yeniden teşekkür ediyorum. Mazbatamızı aldık ama ben mazbatamıza sadece bir seçim sonucu olarak bakmıyorum. Bu mazbata, aylarca kapı kapı dolaşan, büyük emek veren insanların emeğidir. Dolayısıyla bu mazbata benim değil, sizindir" ifadelerini kullandı.

Antalya'ya daha fazla değer kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Bahar, "Süreç boyunca hep söyledim; ben ortak akla değil, nitelikli ortak akla inanıyorum. İnsanlar zaman içerisinde beni haklı buldular. İşte bu salonda Antalya'ya çok ciddi değer katacak nitelikli bir ortak akıl var" diye konuştu.

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Yusuf Hacısüleyman'a teşekkür

Önceki dönem ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman'a teşekkür eden Bahar, kendisini bir ağabey ve yol gösterici olarak gördüğünü belirtti. Bahar, "Görevi kendisinden devraldığım için kendimi hem şanslı hem de gururlu hissediyorum. Benim için önceki dönem başkanı değil, bir ağabeydi. Çok düştüğüm zamanlar oldu, hep elimden tuttu ve kaldırdı. Özellikle Ali Bahar'dan sonra benim için çok önemli bir kişi oldu. Mentörüm, abim oldu. Çok teşekkür ederim Yusuf abi" dedi.

Seçim sürecinde kendisiyle birlikte çalışanlara, ailelerine ve ATSO personeline de teşekkür eden Bahar, kurumun geçmiş birikiminden yararlanacaklarını belirterek, "Biz buraya geçmişi silmeye değil, üzerine yeni bir hikâye yazmaya geldik. Geçmişten aldığımız ilhamla yeni bir hikâye yazmanın zamanı geldi. Başlıyoruz. Hafızası sizlersiniz. Tecrübeniz, emeğiniz ve yıllardır bu kuruma kattığınız değer bizim için çok kıymetli. Güçlü kurumlar yalnızca başkanlarıyla değil, çalışanlarıyla, komiteleriyle, meclisleriyle ve üyeleriyle güçlüdür" ifadelerini kullandı.

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"Antalya çok yorgun"

Seçim sürecinde Antalya iş dünyasının yaşadığı sorunları yakından gözlemlediklerini ifade eden Bahar, kentteki iş insanları, sanayiciler ve esnafın zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi. Bahar, "Yola çıktığımız ilk haftadan itibaren çok yorgun bir Antalya olduğunu gördüm. İş adamlarımız yorgun, sanayicimiz yorgun, esnafımız yorgun. Bizim onları üzmeye hakkımız yok diyerek başladığımız süreci, 18 Ekim sabahı gözlerimi yukarıya dikerek, 'Çok şükür Allah'ım, şehri germeden son güne kadar gelebildik' diyerek tamamladım" dedi.

"Bugünden sonra tek bir renk var"

Seçim döneminde farklı grupların yarıştığını ancak artık birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahar, "Mavi vardı sahada, turuncu vardı, kırmızı vardı, beyaz vardı. Bağımsız bazı gruplar vardı. Bugün o seçim bitti. Bugünden sonra bizim için tek bir renk var. ATSO'nun ve Antalya iş dünyasının rengi. Bize oy veren de vermeyen de, bizi destekleyen de desteklemeyen de, eleştiren de öven de bizim için bugünden itibaren aynı yerdedir. Onlara hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

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"49 meslek komitemizi yönetimin parçası haline getireceğiz"

Yeni dönemde seçim sürecinde verdikleri sözlerin takipçisi olacaklarını kaydeden Bahar, 49 meslek komitesini yönetim süreçlerine daha aktif şekilde dahil edeceklerini belirtti. Bahar, "Bizim meselemiz bir makam değil, Antalya iş dünyasının sahip olduğu gücü ortaya çıkarmaktı. Bugün artık bunu söylemenin değil, göstermenin zamanı. Verdiğimiz her sözün takipçisi olacağız. Açıkladığımız projelerin hesabını vereceğiz. 49 meslek komitemizi yönetimin gerçek bir parçası haline getireceğiz. Bugün aldığımız mazbata bir final değil, her şeyin başladığı gündür" dedi.

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Altıntaş ve Kapıkule'deki sorunlar gündemde

Göreve başlamalarının ardından Antalya iş dünyasının yaşadığı sorunlara yönelik çalışmalara başladıklarını açıklayan Bahar, özellikle Altıntaş bölgesindeki müteahhitlerin yaşadığı sıkıntıların takipçisi olduklarını söyledi. Bahar, "Yönetim kurulundan aldığım izinle çok ciddi sorunlarla başladık. Bugün Altıntaş'ta yaşanan sorunların tam takipçisiyiz. İnşaat grubumuz, 30'uncu, 43'üncü ve 44'üncü komitelerimiz, müteahhitlerimizin yaşadığı sorunlara doğrudan müdahale etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır geçişlerinde yaşanan aksaklıklara da değinen Bahar, ihracatçıların ve üreticilerin mağduriyet yaşadığını belirterek, "Kapıkule'de tırlarımız geçmiyor. Esnafımızın, üreticimizin malları orada zayi oluyor. Bunlara müdahale etmeye başladık. Arkadaşlar, biz bu şehrin hakkaniyetiyiz. Hep birlikte zülfiyare dokunacağız ama sizsiz yapamayız. Lütfen bir olalım, birlik olalım, hep beraber olalım. Ben hazırım, eğer siz de hazırsanız" diye konuştu.

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"Dört yılın sonunda iyi ki güvenmişiz dedirtmek istiyoruz"

Yeni dönemde daha fazla dinleyen, çalışan ve üreten bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade eden Bahar, dört yıllık görev süresinin sonunda üyelerin güvenine layık olmayı hedeflediklerini belirtti. Bahar, "Ben dört yılın sonunda insanların bize, 'İyi ki güvenmişiz, iyi ki işler yaptılar' demesini hayal ediyorum. İşte benim başarıdan anladığım bu. Dört yılın sonunda geldiğimiz nokta bu olacak. Bu büyük sorumluluğu bizlere emanet eden meclisimize, üyelerimize, yol arkadaşlarıma ve bütün Antalya iş dünyasına yürekten teşekkür ediyorum. Allah bizi bu güvene layık eylesin. Şimdi çalışma zamanı" dedi.

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Yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı

Konuşmaların ardından ATSO'nun yeni yönetim kurulu üyeleri sahneye davet edilerek tanıtıldı. Berkay Bahar başkanlığındaki yönetim kurulunda Murat Totoş, Ayhan Yıldırım, Hüseyin Sarı, Mustafa Çilingiroğlu, Recep Mavi, Aziz Çiçek, Ali Demir, Cenan Demir, Şaban Tat ve İsa Ersöz yer aldı.