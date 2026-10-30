Akdeniz Üniversitesinde Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Etkinlikte ayrıca Atatürk oratoryosu sahnelenirken, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi de sunuldu.

Program, Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini konu alan belgesel gösterimiyle devam etti.

Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı etkinlikte, Kazakistanlı bir öğrenci, Atatürk'e ve onun temsil ettiği değerlere duyulan sevgiyi, kendi ülkesinden örneklerle anlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin hazırladığı program, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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