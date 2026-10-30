Kumluca'da mezarlık çalışmalarına makine desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Birimine iki yeni iş makinesi kazandırdı.

Belediye tarafından temin edilen kazıcı-yükleyici ve mini ekskavatör, ilçedeki mezar kazma işlemleri ile mezarlıkların bakım ve düzenleme çalışmalarında kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı ve ABB Sosyal Hizmetler A.Ş. Genel Müdürü Kerem Kaya Turan, yeni araçların hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Turan, iş makineleriyle ekiplerin çalışma kapasitesinin artacağını ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulacağını kaydetti.