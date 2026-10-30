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        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası

        Serenity Alanya Belediyespor, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Ukrayna ekibi Sunrise Kyiv'e 7-2 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası

        Serenity Alanya Belediyespor, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Ukrayna ekibi Sunrise Kyiv'e 7-2 yenildi.

        Erkekler ve kadınlar kategorilerinde 5 kıta ve 33 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği şampiyonada, erkekler kategorisinde çeyrek final turunda Serenity Alanya Belediyespor, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde Sunrise Kyiv ile karşılaştı.

        Alanya ekibini 7-2 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, yarı finale yükseldi.

        Karşılaşmada Serenity Alanya Belediyespor'un gollerini Volkan ve Bruno attı. Ukrayna ekibinin gollerini ise Duchev (3), Damm (2), Samoilenko ve Hodel kaydetti.

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        Şampiyona, 1 Kasım Pazar günü final maçlarıyla sona erecek.

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