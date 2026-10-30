Alanya Belediyespor çeyrek finalde turnuvaya veda etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Alanya Belediyespor, çeyrek finalde Ukrayna temsilcisi Sunrise Kyiv'e 72 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Alanya'da gerçekleştirilen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda heyecan, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde 5 kıta ve 33 ülkeden 48 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Alanya Belediyespor, yarı final bileti almak için Ukrayna takımı Sunrise Kyiv ile karşı karşıya geldi.

Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde oynanan mücadelede iki takım da yarı finale yükselmek için kıyasıya mücadele etti. Maçta etkili bir oyun ortaya koyan Sunrise Kyiv sahadan 72 galip ayrıldı. Bu sonuçla Sunrise Kyiv adını yarı finale yazdırırken, Alanya Belediyespor'un şampiyonadaki mücadelesi çeyrek final aşamasında sona erdi.

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Golleri Volkan ve Bruno kaydetti

Alanya Belediyespor'un karşılaşmadaki gollerini Volkan ve Bruno kaydetti. Sunrise Kyiv'de ise Duchev 3, Damm 2, Samoilenko ve Hodel de 1'er gol attı.

5 kıta ve 33 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Kasım Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.