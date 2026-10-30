ATSO'da görev dağıtımı yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

ATSO’nun 18 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerinin ardından göreve gelen yönetim kurulu, mazbatalarını alarak ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan görev dağılımıyla birlikte yönetim kurulundaki görev ve sorumluluklar netleşti. Buna göre ATSO Yönetim Kurulu; Başkan Berkay Bahar, Başkan Yardımcıları Murat Totoş ve Ayhan Yıldırım, Sayman Üye Hüseyin Sarı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çilingiroğlu, Recep Mavi, Aziz Çiçek, Ali Demir, Cenan Demir, Şaban Tat ve İsa Ersöz’den oluştu.