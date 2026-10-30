Otomobilin çarptığı yaşlı adama ilk müdahale yoldan geçen doktor belediye başkanından geldi Yaya geçidinden geçen yayaya otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kazanın yaşandığı sırada yoldan geçen Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul yaptı.
Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kazanın yaşandığı sırada yoldan geçen Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul yaptı.
Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle’de AntalyaAlanya D400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Ö. idaresindeki 07 CBV 126 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaya Ramazan Y. ile otomobil sürücüsü Ali Osman Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, yaralıları fark ederek araçtan inip, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahalede bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel hastaneye sevk etti. Yaralılardan Ramazan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, otomobil sürücüsü Ali Osman Ö.’nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trafik bir süre kontrollü sağlandı
Kaza nedeniyle D400 kara yolunda trafik akışı bir süre aksadı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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