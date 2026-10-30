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        Likya Yolu'nda kaybolan Alman turistin cansız bedeni bulundu

        ANTALYA'da, 14 Ekim'de Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında yürüyüş yaparken kaybolan Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın (33) cansız bedenine ulaşıldı. Kadın turistin cenazesi, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Likya Yolu'nda kaybolan Alman turistin cansız bedeni bulundu

        ANTALYA'da, 14 Ekim’de Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında yürüyüş yaparken kaybolan Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın (33) cansız bedenine ulaşıldı. Kadın turistin cenazesi, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda bulundu.

        Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella'dan 14 Ekim'de haber alınamayınca kayıp ihbarında bulunuldu. Yakınları da sanal medyadaki paylaşımlarında, Newrzella'nın bulunmasını talep etti. Jandarma ve AFAD ekipleri, Newrzella'nın bulunmasına yönelik çalışma başlattı. AKUT'un Kaş-Kalkan ekibinin de katıldığı çalışmalarda, Likya Yolu güzergahı ve çevresindeki arazi tarandı.

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        Aramalar sonucunda Friederike Elisabeth Newrzella'nın, Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafede, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Demre Kaymakamı Emin Bağlı, cesedin üzerinden çıkan kimliğin Friederike Elisabeth Newrzella'ya ait olduğunu, ailesine haber verildiğini ancak otopsi işlemleri yapıldıktan sonra kimliğin netleşeceğini açıkladı. Bağlı, ölüm nedeniyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

        YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHININ DIŞINA ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

        Newrzella'nın işaretli Likya Yolu güzergahının dışına çıkarak farklı bir patikaya yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede, bazı işletmelerin kendi tesislerine ulaşımı sağlamak amacıyla kullandığı yönlendirme okları ve işaretlemelerin bulunduğu, turistin bu işaretleri takip etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Hava şartlarının da olumsuz olduğu bölgede, Alman turistin kayalık alandan düşmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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