Antalya'da fener alayı düzenlendi

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi Varyant'ta düzenlenen fener alayı için Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

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