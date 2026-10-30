Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve O.Ö. tutuklandı, E.Y, M.K.Y ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik ekiplerinin Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki ikinci operasyonunda ise bir evde yapılan aramalarda, saksılar içine ekilmiş 25 kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu adresteki O.Ö. de gözaltına alındı.

İlk operasyon Saray Mahallesi'ndeki bir otel lojmanına gerçekleştirildi. Söz konusu adresteki aramalarda 46 gram esrar ele geçirilirken, lojmanda bulunan M.A, E.Y, M.K.Y. ve S.S. gözaltına alındı.

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