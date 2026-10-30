Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
İlk operasyon Saray Mahallesi'ndeki bir otel lojmanına gerçekleştirildi. Söz konusu adresteki aramalarda 46 gram esrar ele geçirilirken, lojmanda bulunan M.A, E.Y, M.K.Y. ve S.S. gözaltına alındı.
Narkotik ekiplerinin Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki ikinci operasyonunda ise bir evde yapılan aramalarda, saksılar içine ekilmiş 25 kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu adresteki O.Ö. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve O.Ö. tutuklandı, E.Y, M.K.Y ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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