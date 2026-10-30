GÜNCELLEME - Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Yaralılardan Ramazan Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, sürücü Ali Osman Ö.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara, o sırada yoldan geçen Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

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