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        Manavgat'ta tır ile iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ve iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Manavgat'ta tır ile iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ve iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Antalya'dan Manavgat yönüne seyir halindeki Rıza U. idaresindeki 34 T 6420 plakalı tır, Manavgat D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı'nda, VIP yolcu taşımacılığı yaptıkları belirtilen Ramazan Y. yönetimindeki 07 BVZ 471 plakalı minibüs ile Fatih K. idaresindeki 07 CCZ 394 plakalı minibüse çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada Ramazan Y. ve havalimanına gitmek üzere minibüste bulunan Linda Z. ile Matthias Z. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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        Tır sürücüsü Rıza U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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