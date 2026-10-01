Manavgat'ta tır ile iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada Ramazan Y. ve havalimanına gitmek üzere minibüste bulunan Linda Z. ile Matthias Z. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'dan Manavgat yönüne seyir halindeki Rıza U. idaresindeki 34 T 6420 plakalı tır, Manavgat D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı'nda, VIP yolcu taşımacılığı yaptıkları belirtilen Ramazan Y. yönetimindeki 07 BVZ 471 plakalı minibüs ile Fatih K. idaresindeki 07 CCZ 394 plakalı minibüse çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ve iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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