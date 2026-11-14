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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Antalya'da bir anaokulunu ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir anaokulunu ziyaret ederek buradaki çevreci uygulamaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Antalya'da bir anaokulunu ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir anaokulunu ziyaret ederek buradaki çevreci uygulamaları inceledi.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kentte bulunan Tekin, Muratpaşa ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Çocukların hazırladığı halk oyunu gösterisini izleyen Tekin ve beraberindekiler, okuldaki çevreci uygulamaları inceledi.

        Okulun bahçesindeki mini serayı gezen Tekin, çocuklar ve öğretmenleriyle fotoğraf çektirdi.

        Bakan Tekin'e, COP31 için kentte bulunan bazı yabancı konuklar ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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