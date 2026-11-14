Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Antalya'da bir anaokulunu ziyaret etti

Bakan Tekin'e, COP31 için kentte bulunan bazı yabancı konuklar ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kentte bulunan Tekin, Muratpaşa ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir anaokulunu ziyaret ederek buradaki çevreci uygulamaları inceledi.

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