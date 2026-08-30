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        Muğla'da başladıktan sonra Antalya'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayarak rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Muğla'da başladıktan sonra Antalya'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayarak rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

        Dün öğle saatlerinde Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesi yakınlarındaki tarım alanında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

        Saklıkent Kanyonu yakınlarında çıkan yangın, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle kanyondan geçen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki ormanlık alana sıçradı.

        Yangında Palamut Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Çavdır Mahallesi'ne ulaştı. Tedbir amacıyla tahliye edilen mahallede bazı ev ve seralar yangında zarar gördü.

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        Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayarak, Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangını ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınla mücadelemize destek veren tüm kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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