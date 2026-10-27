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        Muhammet Emin Gül: "Maçı hakeden taraf Alanyaspor'du"

        12 Bingölspor Teknik Direktörü Muhammet Emin Gül, Alanyaspor'un galibiyeti hak ettiğini belirterek, takımının yoğun maç takvimine ve deplasman şartlarına dikkati çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 23:26 Güncelleme:
        Muhammet Emin Gül: "Maçı hakeden taraf Alanyaspor'du"

        12 Bingölspor Teknik Direktörü Muhammet Emin Gül, Alanyaspor’un galibiyeti hak ettiğini belirterek, takımının yoğun maç takvimine ve deplasman şartlarına dikkati çekti.

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 12 Bingölspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 41 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan 12 Bingölspor Teknik Direktörü Muhammet Emin Gül, Alanyaspor’u tebrik ederek rakiplerinin oturmuş bir oyun kültürüne sahip olduğunu söyledi.

        "Bir gün arayla maç oynamak çok zor"

        Alanyaspor’un oyun yapısını analiz ettiklerini belirten Gül, "Alanyaspor, oyun kültürüne sahip bir takım. Analiz ettiğimizde de ekip olarak gayet iyi olduklarını gördük. Bugün maçı hak eden taraf kendileriydi. Onları tebrik ettik. Pereira’nın söylediği çok güzel bir şey var; 1 gün arayla bize maç verildiğini ifade etti. Çünkü pazar günü lig maçı oynadık, salı günü de Türkiye Kupası’nda mücadele ettik. Türkiye’de bunun daha önce bir örneği var mı bilmiyorum ancak pazar günü lig maçı oynayıp salı günü kupa mücadelesine çıkmak çok zor" dedi.

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        Yoğun maç takvimi nedeniyle rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkmak zorunda kaldıklarını aktaran Gül, karşılaşmanın belirli bölümlerinde oyunu kontrol ettiklerini ifade etti.

        "Bunu mazeret olarak kabul etmiyoruz"

        Karşılaşmada 21’lik skorun ardından oyunu kontrol eden taraf olduklarını dile getiren Gül, "Çocuklarımıza güveniyorum. Hiçbir zaman bunları mazeret olarak kabul etmiyoruz. Sonuçta Bingöl’ü temsil ediyoruz. Burada stadımızın olmaması da bir mazeret değil. Sadece federasyondan ricamız, bize maç verilirken uygun şehirlerin belirlenmesi. Kahramanmaraş maçını Osmaniye’ye verdiler. Osmaniye’nin Kahramanmaraş’a 45 dakika mesafede olması nedeniyle böyle bir uygulama yapıldı. Ancak biz maçlarımızı oynadığımız sahalarda hiçbir zaman avantajlı taraf olmadık" diye konuştu.

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        "8 maçın tamamını deplasmanda oynadık"

        Takımının karşılaştığı saha ve deplasman durumlarına da değinen Gül, "Açıkçası sekiz maçın tamamını deplasmanda oynadık. Deplasmanda 10 puan toplayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Pereira’ya da çok teşekkür ediyorum. Bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Gerçekten iyi bir teknik direktör. Alanyaspor’un zaten oturmuş bir oyun düzeni ve kültürü var. Süper Lig’e çıktığından beri topa sahip olan, aynı oyun anlayışıyla mücadele eden bir takım. Kendilerine bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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