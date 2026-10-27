Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör
Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro (Dk. 46 Hagi), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Dk. 76 Lima), Hwang (Dk. 46 Cedric), Emre Demir (Dk. 66 İbrahim Kaya), Meschack, Omar Ben Ali (Dk. 66 Arda Usluoğlu)
12 Bingölspor: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay (Dk. 61 Hasan Ayaroğlu), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu (Dk. 78 Ahmet Furkan Özcan), Sergen Yatağan (Dk. 15 Talha Bulut), Muhammet Furkan Azak (Dk. 46 Baran Sarka), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 60 Cem Ekinci)
Goller: Dk. 1 Hwang, Dk. 6 Omar Ben Ali, Dk. 77 Cedric, Dk. 90+1 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Baran Sarka (12 Bingölspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Melih Alcu (12 Bingölspor), Dk. 63 Hagi (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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