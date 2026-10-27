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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 22:46 Güncelleme:
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Stat: Alanya Oba

        Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

        Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro (Dk. 46 Hagi), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Dk. 76 Lima), Hwang (Dk. 46 Cedric), Emre Demir (Dk. 66 İbrahim Kaya), Meschack, Omar Ben Ali (Dk. 66 Arda Usluoğlu)

        12 Bingölspor: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay (Dk. 61 Hasan Ayaroğlu), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu (Dk. 78 Ahmet Furkan Özcan), Sergen Yatağan (Dk. 15 Talha Bulut), Muhammet Furkan Azak (Dk. 46 Baran Sarka), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 60 Cem Ekinci)

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        Goller: Dk. 1 Hwang, Dk. 6 Omar Ben Ali, Dk. 77 Cedric, Dk. 90+1 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Baran Sarka (12 Bingölspor)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Melih Alcu (12 Bingölspor), Dk. 63 Hagi (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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