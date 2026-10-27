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        Antalya'da sahte başsavcı vekili ve 2 suç ortağı tutuklandı Davayı karara bağlama vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da devam eden davaları karara bağlama vaadiyle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin TL alan ve kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın ile suç ortağı 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Antalya'da sahte başsavcı vekili ve 2 suç ortağı tutuklandı Davayı karara bağlama vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya’da devam eden davaları karara bağlama vaadiyle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin TL alan ve kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın ile suç ortağı 2 kişi tutuklandı.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan bir bayan şahsın yanında bulunan diğer iki şahısla birlikte adliyede görülmesi devam eden davaları karara bağlama vaadiyle, 3 ayrı müştekiden 1 milyon 829 bin TL aldıkları ayrıca bu kararları çıkaran hakimlere verilmek üzere ayrıca 1 milyon 500 bin TL daha talep ettikleri belirlendi. Şahısların inandırıcı olabilmesi için WhatsApp üzerinden Antalya Mahkemelerine ait sahte düzenlenmiş karar metni gönderdikleri tespit edildi.

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        Kendisini Başsavcı vekili olarak tanıtmış

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın, makam şoförü olarak tanıtan 1 şahıs ve olayda aracılık yaptığı tespit edilen bir kişi ile birlikte 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet cep telefonu ve sim kartı, 2 adet bilgisayar, çok sayıda sahte düzenlenmiş mahkeme kararları geçirildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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