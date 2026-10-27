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        Alanya Belediyesi'nden 5 mahalleye 32 kilometrelik asfalt yatırımı

        Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında ulaşım konforunu artırmak ve yaylalara erişimi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü yol ve asfalt çalışmaları kapsamında 5 mahallede toplam 32 kilometrelik asfalt serimini büyük ölçüde tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Alanya Belediyesi'nden 5 mahalleye 32 kilometrelik asfalt yatırımı

        Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında ulaşım konforunu artırmak ve yaylalara erişimi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü yol ve asfalt çalışmaları kapsamında 5 mahallede toplam 32 kilometrelik asfalt serimini büyük ölçüde tamamladı.

        Kırsal mahallelerde ve yayla yollarında vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım imkanı sunmayı hedefleyen ekipler, belirlenen güzergahlarda toplam 267 bin metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirdi. Öncelikli olarak altyapı eksikliklerinin giderildiği bölgelerde hızla asfalt serimine geçildi. Bu kapsamda Karapınar Mahallesi'nde 7 kilometrelik güzergah ile İmamlı, Uğrak ve Özvadi mahallelerini birbirine bağlayan 17 kilometrelik yolda asfaltlama işlemleri tamamen bitirilerek güzergahlar yenilenmiş yüzüyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

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        Büyükpınar'da son etap sürüyor

        Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisi eşliğinde, 8 kilometrelik Büyükpınar Mahallesi yolunda ise son etap asfalt serim çalışmalarına geçildi. Alanya Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu 32 kilometrelik dev yol yatırımı sayesinde, bölge sakinlerinin günlük ulaşım konforu artırılırken, özellikle tarımsal üretimin ve yerleşimin yoğun olduğu yaylalara gidiş gelişler çok daha güvenli, hızlı ve kolay hale getirildi.

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