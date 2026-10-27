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        CW Enerji'den Düz Çatı GES Uygulamalarına Yenilikçi Montaj Sistemi

        CW Enerji, güneş enerjisi sektöründe geliştirdiği fotovoltaik montaj sistemiyle, düz çatı uygulamalarına yönelik geliştirdiği yeni nesil montaj sistemini tanıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:54 Güncelleme:
        CW Enerji'den Düz Çatı GES Uygulamalarına Yenilikçi Montaj Sistemi

        CW Enerji, güneş enerjisi sektöründe geliştirdiği fotovoltaik montaj sistemiyle, düz çatı uygulamalarına yönelik geliştirdiği yeni nesil montaj sistemini tanıttı.

        CW Enerji’nin mühendisleri tarafından geliştirilen sistem; 5.400 Pa kar yükü ve 2.400 Pa rüzgâr yüküne dayanım sağlayacak şekilde tasarlanarak, özellikle yüksek mekanik dayanım gerektiren projelerde güvenilir bir altyapı çözümü sunmayı hedefliyor.

        Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, geliştirdikleri yeni sistemin yalnızca teknik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda güneş enerjisi projelerinde verimliliği, esnekliği ve uygulama kolaylığını artırmaya yönelik mühendislik yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu belirtti.

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        Sektörün ihtiyacına yönelik çözümler üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Sarvan, "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz yeni sistemimiz, balastlı ve ankrajlı uygulamaları tek bir platformda bir araya getirerek farklı çatı tiplerine ve proje ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyor.

        Sarvan, "Bu anlayışla geliştirdiğimiz yeni düz çatı sistemimizde, özel kauçuk taban tasarımı sayesinde çatı yüzeyi ile metal konstrüksiyon arasındaki doğrudan teması azaltmayı ve oluşabilecek titreşimlerin zemine aktarımını sınırlandırmayı amaçladık. Bununla birlikte, kablo kanalını sisteme entegre ederek harici kablo taşıma çözümlerine duyulan ihtiyacı azaltmayı ve daha düzenli bir kablo yönetimi sağlamayı hedefledik" dedi.

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        Ayrıca Sarvan, "5.400 Pa kar ve 2.400 Pa rüzgâr yüküne dayanım, balastlı ve ankrajlı kullanım imkânı, titreşim azaltmaya yardımcı kauçuk taban, entegre kablo kanalı, entegre topraklama barası yuvası, farklı panel ölçülerine uyarlanabilir yapı ve yarı montajlı hızlı kurulum özellikleriyle yeni CW Enerji düz çatı sistemi; GES projelerinde güvenlik, uygulama kolaylığı ve sistem bütünlüğünü aynı tasarım altında bir araya getiriyor" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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