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        EIF Enerji Dönüşüm Fuarı ve Kongresi, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

        Enerji sektörünün önemli buluşmalarından EIF Enerji Dönüşüm Fuarı ve Kongresi, sektör temsilcilerini, yatırımcıları ve sanayicileri Antalya'da bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:31 Güncelleme:
        EIF Enerji Dönüşüm Fuarı ve Kongresi, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

        Enerji sektörünün önemli buluşmalarından EIF Enerji Dönüşüm Fuarı ve Kongresi, sektör temsilcilerini, yatırımcıları ve sanayicileri Antalya'da bir araya getirecek.

        EIF Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, yaptığı açıklamada, fuarın 5-7 Kasım'da ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenleneceğini belirtti.

        Fuarın yenilenebilir enerji, enerji depolama, yerli teknoloji üretimi ve sanayinin yeşil dönüşümüne odaklandığını aktaran Dilek, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımının, yalnızca kurulu gücün artırılmasıyla değil, üretilen elektriğin verimli yönetilmesi ve şebeke altyapısının güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu kaydetti.

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        Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin doğru yatırımlar ve teknolojik gelişmelerle değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Dilek, "Enerji dönüşümünde yalnızca daha fazla üretmek yeterli değil. Üretilen enerjiyi yönetilebilir hale getirmek, depolama çözümlerini geliştirmek ve enerji kaynaklarını verimli kullanmak da büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi ekipmanlarında geliştirdiği üretim kapasitesi ve mühendislik birikiminin, uluslararası pazarlarda önemli fırsatlar sunduğunu belirten Dilek, yerli sanayinin desteklenmesi, teknolojik gelişmelere uyum sağlanması ve ihracat kapasitesinin artırılması, sektörün küresel rekabetteki konumunun güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını bildirdi.

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        Yerli üretimin sürdürülebilirliği için iç pazardaki yatırımların devam etmesi gerektiğini anlatan Dilek, şunları kaydetti:

        "Enerji teknolojilerinde uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma ulaşabilmek için öncelikle kendi ülkemizde sürdürülebilir bir üretim ve yatırım ortamı oluşturmamız gerekiyor. Yerli sanayimizin gelişmesi, üretim kapasitemizin artması ve mühendislik yetkinliğimizin desteklenmesi, küresel rekabetteki gücümüzü de artıracaktır. Güneş ve rüzgar enerjisinden enerji depolamaya, biyokütleden çatı tipi güneş enerjisi sistemlerine ve elektrikli araç şarj teknolojilerine kadar geniş bir alanda çözümlerin yer alacağı EIF 2026, enerji sektörünün farklı paydaşlarını bir araya getirecek."

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        Antalya'nın güneş enerjisi potansiyeli ve turizm sektörünün enerji ihtiyaçlarının da yenilenebilir enerji yatırımları açısından önemli fırsatlar sunduğunun altını çizen Dilek, özellikle otellerde enerji verimliliği, çatı tipi güneş enerjisi sistemleri ve depolama çözümlerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Dilek, EIF 2026'nın sektör temsilcilerine yeni teknolojileri inceleme, firmalarla görüşme ve yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı sunacağını belirterek, sanayicileri, turizmcileri, ihracatçıları ve yatırımcıları fuarda buluşmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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