Antalya'da bir haftada 32 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Antalya'da son bir haftada düzenlenen 32 uyuşturucu operasyonunda, 28 bin 519 sentetik ecza ile çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda 2 kilo 913 gram esrar, 499 gram kokain, 86 gram metamfetamin ve 1 gram eroin de ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 291 parça halinde 96 bin 965 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 32 kök kenevir bitkisi ve 5 hassas teraziye el koydu.

Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası da ele geçirildi.