Antalya'da güvenli kampüs çalışmalarıyla 14 bin 638 öğrenciye ulaşıldı

Antalya'da üniversite öğrencilerine yönelik güvenli kampüs çalışmaları kapsamında ekim ayında 14 bin 638 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile imzalanan işbirliği protokolü ve "Gençlerle Beraberiz" projesi kapsamında çalışmalar yürütüldü.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlanan bilgilendirme videosu, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 5 bin 113 öğrenci tarafından izlendi.

Kampüslerde eğitim ve öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesi, olası olumsuz olayların önlenmesi ve polis-halk ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme stantları kuruldu, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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Ekim ayında Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsü ile Kumluca, Elmalı, Demre, Finike, Korkuteli, Serik ve Manavgat ilçelerindeki meslek yüksekokullarında, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde ve Gazipaşa Alaaddin Keykubat Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla 14 bin 638 öğrenciye ulaşıldı.