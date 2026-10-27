Fadik Sevin Atasoy: Biz bir araya gelebiliyorsak herkes bir araya gelebilir

ANTALYA'da bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyesi oyuncu Fadik Sevin Atasoy, farklı ülkelerden sinemacıların aynı jüri masasında buluşmasının önemine vurgu yaparak, "Jürimizde Filistinli, Ukraynalı ve Yunan meslektaşlarım var. Özellikle şu anda savaş yaşayan bölgelerden temsilcilerin bir arada, aynı masada oturup sinema konuşması bence dünyaya çok büyük bir mesaj. Biz bir araya gelebiliyorsak herkes bir araya gelebilir" dedi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 'Daima' temasıyla 63'üncü kez sinemaseverlerle buluştu. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 13 filmin katıldığı festivalde, jüri başkanlığını Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos'un üstlendiği yarışmanın jürisi; Nejat İşler, Fadik Sevin Atasoy, Filistinli Yasmine Al Massri ve Ukraynalı Maryna Er Gorbach'tan oluştu. Jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy, Demirören Haber Ajansı’na