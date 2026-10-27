Ölen 4 işçi hortuma, konteynerde derbiyi izlerken yakalanmış (2)

VALİ ŞAHİN: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen hortumla ilgili açıklamalarda bulundu. Kepez'in sadece bir bölümünde büyük bir rüzgarın etkili olduğunu ve hortumun yaşandığını belirten Vali Şahin, hortumun hiç beklenmeyen bir yerde, dağlık alanda meydana geldiğini söyledi. Birkaç yüz metrede kaybolan hortumun önüne çıkan her şeyi yıktığını anlatan Vali Şahin, "Maalesef bu yıktıklarından 2 tanesi, içinde işçilerin bulunduğu konteynerlerdi. O konteynerlerden birinde kalan 4 işçinin tamamı maalesef vefat etti. Diğer konteynerin içinde kalan işçi ise yaralı olarak kurtuldu. Onun durumu iyi. Gün ağarınca bütün alanı tekrar taradık acaba başka bir durum var mı diye. Şükür ki herhangi bir başka cenazeyle karşılaşmadık. Başka bir yaralı da yok. 9 araç hasar görmüş. Bazı konteyner parçaları birkaç yüz metre ötedeki bizim anaokulumuzun çatısına uçmuş. Yani yüzlerce metreden bahsediyorum. Büyük parçaların ve insanların metrelerce öteye savrulduğu olağanüstü bir doğa olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

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ÖLENLERDEN 3'Ü SURİYELİ BİRİ TÜRK VATANDAŞI

Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını vurgulayan Vali Şahin, "Adli süreç başlatıldı, oradaki sorumlu konumda olan inşaatın sahibi, en son müdürü ve diğer sorumlu kişiler Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapmış olduğu soruşturma çerçevesinde sorgulanıyor" dedi. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün Suriye uyruklu, birinin de Türk vatandaşı olduğunu kaydeden Vali Şahin, yaralının da Türk vatandaşı olduğunu belirtti. Yağışların devam edeceğini söyleyen Vali Şahin, "Sarı uyarı var. Henüz bir olumsuzluk yok, takip ediyoruz. Şehrimizin dün itibarıyla başka noktalarında da küçük çaplı taşkınlar yaşandı. Bunlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık" diye konuştu.

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'ÖNEMLİ BİR KAZAYI HAFİF ATLATTIK'

Vali Şahin, dün akşam saatlerinde Kumluca ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişinin yaralandığı kazayla ilgili de açıklama yaptı. Vali Şahin, kazanın yağıştan önce yaşandığını söyledi. Trekking yapmak için gelen bir grubun içinde bulunduğu minibüsün savrulması sonucu kazanın yaşandığını aktaran Vali Şahin, "Şükür ağır yaralı yok, 2 kişinin kırıkları var, diğerleri hafif, çok önemli bir kazayı hafif atlattık" dedi.

Öte yandan, hortumda hayatını kaybedenlerin Aycan Kılınç ile Suriyeli Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn olduğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınanların müteahhit M.Ç. ve Ş.Ç. çifti ile iş güvenliği uzmanı İ.A. ve şantiye şefi D.K. olduğu belirtildi.

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),