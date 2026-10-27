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        Korkuteli'nde ilaçsız patateslerin hasadı yapıldı Antalya Büyükşehir'den tarımsal üretime biyolojik mücadele

        Antalya Büyükşehir Belediyesi unlu bit zararlısıyla biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceklerin kitlesel üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Zararlı konukçuların çoğaltılması ve yetiştirilmesi amacıyla çiftçilere verilen tohum destekleri ile üretilen granola türü patateslerin Korkuteli Kırkpınar Mahallesi'nde hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Korkuteli'nde ilaçsız patateslerin hasadı yapıldı Antalya Büyükşehir'den tarımsal üretime biyolojik mücadele

        Antalya Büyükşehir Belediyesi unlu bit zararlısıyla biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceklerin kitlesel üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Zararlı konukçuların çoğaltılması ve yetiştirilmesi amacıyla çiftçilere verilen tohum destekleri ile üretilen granola türü patateslerin Korkuteli Kırkpınar Mahallesi'nde hasadı gerçekleştirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda çevre dostu tarım için üreticilerle işbirliğini arttırıyor. Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik ve Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüklerinin çalışmaları ile turunçgiller ve nar bahçelerindeki unlu bit zararlısıyla mücadele için üretilen faydalı böceklerin beslendiği zararlıların sevdiği patates türünün Korkuteli Kırkpınar mahallesinde deneme üretimi yapıldı. Predatör ve parazitoit faydalı böceklerin kitlesel üretiminde en verimli alt tabakayı oluşturan Granola türü patatesin verimi üreticiyi memnun etti.

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        Çiftçiler doğal üretime teşvik ediliyor

        Bitki zararlılarına karşı tarımsal ilaç kullanımını azaltmak, çiftçileri doğal üretime teşvik etmek, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla üretilen patateslerin hasadı Korkuteli Kırkpınar mahallesinde yapıldı. Çiftçilere yapılan tohum desteği ile ekimi yapılan granola türü patatesin bölgede tanıtılması, yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Faydalı böceklerin üretimi için ayrılacak patatesler ile faydalı böcek üretimi sürdürülecek. Bu sayede üretime teşvik edilen çiftçiler hem üreterek kazanacak hem de organik tarıma destek olacak.

        Patates üretiminin arttırılmase planlanıyor

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        Korkuteli Kırkpınar Mahallesi'nde yapılan patates hasadına katılarak üretimle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Ömür Yılmaz, "Biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böcekleri Büyükşehir Belediyemize ait tesislerde kendi imkânlarımız ile üretiyoruz. Bu kapsamda faydalı böceklerin çoğalmasında kredisi yüksek olan granola cinsi patatesi kullanıyoruz. Yerelden kalkınma hedeflerimiz kapsamında Kırkpınar mahallemizde tohumunu verdiğimiz patateslerin hasadı yapılmaya başlandı. Hasadı yapılan patateslerin çoğaltılarak farklı çiftçilerimizi de üretime dâhil etmeyi, bölgede patates üretiminin arttırılmasını ve ilerleyen süreçte tohum desteği yapmadan doğrudan üreticilerden patates alımı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

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        İlaçsız doğal üretim

        Korkuteli Kırkpınar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ramazan Tuğ, "Büyükşehir Belediyemizin patates yetiştiriciliği için bölgemizde deneme üretimi yapılması yönünde bizlerden talebi olmuştu. Bu patatesin faydalı böcek üretiminde beslenmesinde kullanıldığını öğrendik. Ekipler bizlere 400 kilogram patates tohumu hibe ettiler. Bu hibe sayesinde arazilerimizi ektik. Biz de bu doğal üretime destek sağlamak için çiftçiler olarak elimizden gelen fedakarlığı yaptık. Birçok çeşit patates var ancak böyle faydalı bir işin kullanılacak olması bizleri memnun etti. Halkımızın faydasına olacağından dolayı memnunuz. Bize verilen tohumları ektik ve hiçbir ilaç kullanmadan tamamen doğal bir üretim yaptık. Bu ekimimizden yaklaşık 2 ton kadar patates hasadı yaptık. Önümüzdeki yıllarda da ekimini yapmayı düşünüyorum diğer çiftçilerinde bu türü ekmelerini tavsiye edeceğim. Büyükşehir Belediyesine bizlere sunduğu destekler için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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