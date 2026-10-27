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        Otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü, eşi yaralandı

        ANTALYA'nın Akseki ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Şen (85) hayatını kaybetti, eşi Teslime Şen yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü, eşi yaralandı

        ANTALYA'nın Akseki ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Şen (85) hayatını kaybetti, eşi Teslime Şen yaralandı.

        Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Teslime Şen çifti, dün öğle saatlerinde Manavgat ilçesindeki yakınlarını ziyaret için otomobilleriyle yola çıktı. Çiftten uzun süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı Taşlıca Karakolu ekipleri arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde çiftin yakınları, Oymapınar Barajı yakınında Taşbaşı mevkisinde otomobili uçuruma yuvarlanmış olarak buldu. Ahmet Şen'in kullandığı 07 LLV 59 plakalı otomobilin, virajda yaklaşık 15 metre uçuruma yuvarlanıp kayaya çarptığı belirlendi. Çiftin yakınları Ahmet Şen'in otomobil dışına savrulduğunu, Teslime Şen'in ise otomobilde yaralı olduğunu gördü.

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        İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye tarafından yaralı Şen, otomobilden çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ahmet Şen'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyan çiftin yakınları ve mahalleli kaza yerine geldi. Şen'in cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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