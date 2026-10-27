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        Antalya'da "Gençlerle Beraberiz" projesiyle 14 bin 638 öğrenciye ulaşıldı

        Antalya'da "Gençlerle Beraberiz" projesi kapsamında ekim ayında üniversite kampüslerinde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri ve etkinliklerle 14 bin 638 öğrenciye ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Antalya'da "Gençlerle Beraberiz" projesiyle 14 bin 638 öğrenciye ulaşıldı

        Antalya'da "Gençlerle Beraberiz" projesi kapsamında ekim ayında üniversite kampüslerinde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri ve etkinliklerle 14 bin 638 öğrenciye ulaşıldı.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile imzalanan kurumlar arası iş birliği protokolü ve "Gençlerle Beraberiz" projesi kapsamında çalışmalar yürütüldü. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik hazırlanan video, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 5 bin 113 öğrenci tarafından izlendi.

        Proje kapsamında, üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, yaşanabilecek olumsuz olayların önlenmesi ve polishalk ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla kampüslerde bilgilendirme stantları kuruldu, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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        Ekim ayında Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsü ile Kumluca, Elmalı, Demre, Finike, Korkuteli, Serik ve Manavgat ilçelerindeki meslek yüksekokullarında faaliyetler yürütüldü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Gazipaşa Alaaddin Keykubat Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini de kapsayan faaliyetlerle toplam 14 bin 638 öğrenciye ulaşıldı.

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