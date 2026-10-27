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        Antalya'da 32 operasyonda 28 bin 519 sentetik ecza ele geçirildi

        Antalya'da son 1 haftada düzenlenen 32 narkotik operasyonunda, 28 bin 519 sentetik ecza ile 291 parça halinde 96 bin 965 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Antalya'da 32 operasyonda 28 bin 519 sentetik ecza ele geçirildi

        Antalya'da son 1 haftada düzenlenen 32 narkotik operasyonunda, 28 bin 519 sentetik ecza ile 291 parça halinde 96 bin 965 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirildi.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde son 1 haftada 32 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 bin 519 sentetik ecza, 2 kilo 913 gram esrar, 499 gram kokain, 291 parça halinde 96 bin 965 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 86 gram metamfetamin, 32 kök kenevir bitkisi ve 1 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca 5 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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