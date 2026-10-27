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        Growtech Antalya'da tıbbi kenevir için özel alan

        Türkiye'de Antalya ile birlikte 21 ilde üretimine izin verilen tıbbi kenevir, 25. Growtech Antalya'da kurulacak Medical Cannabis Zone'da üreticileri ve alım heyetlerini buluşturacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Growtech Antalya'da tıbbi kenevir için özel alan

        Türkiye'de Antalya ile birlikte 21 ilde üretimine izin verilen tıbbi kenevir, 25. Growtech Antalya'da kurulacak Medical Cannabis Zone'da üreticileri ve alım heyetlerini buluşturacak.

        24 27 Kasım 2026 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 25'inci kez kapılarını açacak Growtech Antalya'da bu yıl ‘Tıbbi Kenevir' için özel bir alan kurulacak.

        Türkiye'de Antalya ile birlikte 21 ilde üretimine izin verilen tıbbi kenevir, kronik ağrılar, dirençli epilepsi ve MS gibi hastalıkların tedavisinde ve semptomların hafifletilmesinde kullanılıyor. Tıbbi kenevirin alternatif ürün arayışındaki çiftçiler için önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Growtech Fuarları Direktörü Engin Er, başta Almanya ve İsviçre olmak üzere; birçok ülkenin bu ürünü almaya hazır olduğunu söyledi.

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        Ekonomik potansiyeli büyük

        Tıbbi kenevir üretiminin Türkiye'de 21 ilde kontrollü şekilde yapıldığını belirten Er, "Kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleriyle kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Ciddi üreticiler için fırsatlar var. Bu fırsatları anlatabilmek için, fuar kapsamında hem konferanslar yapılacak; hem de fuara katılacak üreticiler ürünlerini tanıtacak. Bu ürün için fuar alanında ‘Medical Cannabis Zone' adını verdiğimiz özel bir bölüm ayırdık. Firmalar ürünlerini potansiyel yatırımcılara tanıtma fırsatı bulacak. Sağlık Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkilileri de bu fuara katılacak. Tıbbi kenevir üretimi konusundaki tüm gelişmeler ve gelecekteki fırsatlar, Growtech Antalya'da kurulacak geniş alanda anlatılacak. Ekonomik anlamda büyük katma değer sağlayacağını düşündüğümüz tıbbi keneviri, tüm Türkiye ve dünyaya tanıtma şansımız olacak" diye konuştu.

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        Medical Cannabis Zone farklı sektörlere alan açacak

        Growtech Fuarları Direktörü Engin Er, tıbbi kenevir üretimi ve yetiştirilmesi için farklı alanlarda hizmet veren firmaların Growtech'te buluşacağına dikkat çekti. Er, sözlerine şöyle devam etti:

        "Medical Cannabis Zone'da kontrollü yetiştiricilik, sera ve iklimlendirme teknolojileri, sulama, otomasyon, bitki besleme, genetik, doku kültürü, laboratuvar, ArGe, biyoteknoloji ve sağlık uygulamaları gibi farklı alanları aynı platformda bir araya getirecek. Tıbbi keneviri yalnızca tarıma eklenen yeni bir ürün kategorisi olarak görmüyoruz. Türkiye'de tarım teknolojileri, biyoteknoloji, ArGe, sağlık ve mevzuatın kesiştiği yeni bir ekosistem oluşuyor. Konuyu sansasyonel bir başlık olarak değil, doğru bilgi ve profesyonel iş bağlantıları üzerinden değerlendirmeyi amaçlıyoruz."

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        Uzman isimler iki ayrı panelde buluşacak

        Medical Cannabis Zone'da 24 Kasım Salı günü TİKÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Arıkan moderatörlüğünde 'Türkiye'de Tıbbi Kenevir Yatırımcı ve Kamu Perspektifi' paneli düzenlenecek. Panelde, Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, Kings Pharmaceutical Holding Kurucusu Ulaş Yavuz ve Araştırmacı Yazar Erdal Kasa konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak.

        25 Kasım Çarşamba günü ise 'Global Tıbbi Kenevir' paneli düzenlenecek. Panel'in moderatörlüğünü Uluslararası Kenevir Kalite Standartları Derneği Direktörü Atiyyah Ferouz üstlenecek. Breeze Collective CEO'su Nick Brousianos, Pharma Export Partners CEO'su Manny Dasilva ve Growmore Tarım Teknolojileri A.Ş. & LEDWisdom Kurucusu Batu Aksu kenevirin tıp alanındaki kullanımı hakkında detaylı bilgiler verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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