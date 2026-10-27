Kayıp olarak aranan çiftin otomobili uçurumda bulundu: 1 ölü, 1 yaralı Aramaya çıkan yakınları uçurumdan gelen sesle kazazede çifte ulaşabildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu çiftin otomobili, yolun yaklaşık 15 metre aşağısına yuvarlanmış halde bulundu. Kazada 85 yaşındaki Ahmet Şen hayatını kaybederken, eşi Teslime Şen yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Şen (85) ve eşi Teslime Şen, öğle saatlerinde Manavgat'taki yakınlarının yanına gitmek üzere 07 LLV 59 plakalı otomobille yola çıktı. Çiftten uzun süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı Taşlıca Karakolu ekipleri ve çiftin yakınları arama çalışması başlattı.

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Uçurumdan gelen ses üzerine otomobili buldular

Arama yapan yakınları, Oymapınar Barajı yakınlarındaki Taşbaşı mevkisinde yolun sağ tarafındaki uçurumdan gelen ses üzerine bölgeye yöneldi. Yakınları, Ahmet Şen'in kullandığı otomobilin keskin virajda yaklaşık 15 metre aşağıya yuvarlanarak bir kayaya takıldığını gördü. Otomobilin bulunduğu yere inen yakınları, Ahmet Şen'i araç dışında cansız halde bulurken, araç içerisinde yaralı halde bulunan eşi Teslime Şen'i çıkardı.

Teslime Şen, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin de yardımıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Olayı duyan çiftin yakınları ve mahalle sakinleri de bölgeye geldi.

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Manavgat Pazarcılar Odası Kurucu Başkanı Adem Şen'in amcası olan Ahmet Şen'in cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından AFAD ekipleri tarafından yola çıkarıldı. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.