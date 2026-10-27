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        Kumluca'da yol yenileme çalışmaları sürüyor

        Kumluca ilçesinde İncircik Mahallesi'nde yaklaşık 3 kilometrelik yolun asfaltlanması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Kumluca'da yol yenileme çalışmaları sürüyor

        Kumluca ilçesinde İncircik Mahallesi'nde yaklaşık 3 kilometrelik yolun asfaltlanması tamamlandı.

        Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 13 bin 500 metrekarelik alana çift kat emülsiyon asfalt uygulandı.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, mahallede uzun süredir beklenen asfalt çalışmasını tamamladıklarını belirtti.

        Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı ve yolları daha konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Avcıoğlu, ilçenin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yol bakım ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Mahalle sakinleri de yolun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Avcıoğlu'na teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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