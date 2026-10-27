Kumluca'da yol yenileme çalışmaları sürüyor

Mahalle sakinleri de yolun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Avcıoğlu'na teşekkür etti.

Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı ve yolları daha konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Avcıoğlu, ilçenin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yol bakım ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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