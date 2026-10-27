ISPARTA- Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Isparta-Antalya kara yolunun Kazak Tüneli yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otobüste ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.