Aydoğmuş pazar yeri sorununa kalıcı çözüm

Kepez Belediyesi, Aydoğmuş Mahallesi'nde cadde üzerinde kurulan semt pazarını 4 bin 732 metrekarelik alana taşıyor. Yeni pazar yeriyle esnaf daha düzenli bir çalışma alanına kavuşurken vatandaşlar güvenli alışveriş yapacak, mahalle trafiği de rahatlayacak.

Aydoğmuş Mahallesi'nde cadde üzerinde kurulması nedeniyle trafik akışını aksatan ve ulaşım güvenliği açısından sorunlara yol açan semt pazarı, mahallenin merkezinde bulunan 4 bin 732 metrekarelik alana taşınıyor. Mahallenin merkezinde bulunan 4 bin 732 metrekarelik alan, modern ve düzenli bir pazar yeri olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Mevcut pazar yerinin bulunduğu caddenin ulaşıma kapanması trafik akışını olumsuz etkilerken, esnafın tezgâhlarını düzenli şekilde kurması ve vatandaşların rahatça alışveriş yapması da güçleşiyordu.

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Kepez Belediyesi, bu sorunları ortadan kaldırmak ve mahalleye daha güvenli bir alışveriş alanı kazandırmak amacıyla harekete geçti. Yeni alanın hazırlanması için Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Zemin düzenleme çalışmaları kapsamında dolgu, stabilize ve kotlama işlemleri gerçekleştirildi. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte alanın pazar yeri olarak kullanıma uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

"Mahallelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz"

Başkan Kocagöz, "Bizim için belediyecilik, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahallelerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmektir. Aydoğmuş Mahallemizde cadde üzerinde kurulan pazar yerinin oluşturduğu ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, esnafımıza daha düzenli bir çalışma alanı, vatandaşlarımıza ise daha güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmak istiyoruz. Kepez'in her mahallesinde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Mahallenin merkezinde, ulaşımı kolay bir alan

Aydoğmuş Mahallesi'nin merkezinde yer alan yeni pazar yeri, konumuyla da mahalle sakinlerine kolaylık sağlayacak. Mahallenin farklı noktalarından erişimin kolaylaşacağı alan sayesinde vatandaşlar, trafik yoğunluğundan uzak ve daha düzenli bir ortamda alışveriş yapabilecek.