Manavgat'ta trafik kazası:3 yaralı

Kaza Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Celal B.'nin kullandığı 34 SZ 6621 plakalı araç Çolaklı kamp kavşağına geldiğinde Mustafa A.'nın kullandığı 64 KH 501 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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