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        Manavgat'ta trafik kazası:3 yaralı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Manavgat'ta trafik kazası:3 yaralı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaza Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Celal B.'nin kullandığı 34 SZ 6621 plakalı araç Çolaklı kamp kavşağına geldiğinde Mustafa A.'nın kullandığı 64 KH 501 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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