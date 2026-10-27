ATABEM'de kurslar başladı Antalya Büyükşehir'den 8 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren Atatürk Bilgi Eğitim Merkezleri (ATABEM), kış döneminde 16 kurs merkezinde açılan 685 ücretsiz kursla yaklaşık 8 bin öğrenciye eğitim desteği sunuyor. Akademik derslerden kültür ve sanata kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimlerle çocukların ve gençlerin hem akademik başarılarına hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve her çocuğun nitelikli eğitim imkanlarından yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ATABEM, ücretsiz kurslarıyla çocukların ve gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunuyor. İlkokuldan üniversiteye hazırlık sürecine kadar farklı yaş gruplarına hitap eden ATABEM, öğrencilerin okul derslerini pekiştirmelerine, sınavlara hazırlanmalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyor.

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16 merkezde 685 ücretsiz kurs

ATABEM kış kursları kapsamında Antalya genelindeki 16 kurs merkezinde 685 kurs açılarak yaklaşık 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlanıyor. Üçüncü sınıftan mezun gruplara kadar farklı eğitim düzeylerindeki çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce gibi akademik dersler veriliyor. Öğrencilerin derslerinde eksik kaldıkları konuları tamamlamaları, okul başarılarını artırmaları ve sınavlara daha donanımlı hazırlanmaları hedefleniyor.

Çocuklar hem öğreniyor hem yeteneklerini geliştiriyor

ATABEM, akademik eğitimin yanı sıra çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine de katkı sağlıyor. Gitar, bağlama, satranç, zekâ oyunları, bilgisayar ve hızlı okuma kurslarıyla öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân tanınırken; resim, drama ve modern dans eğitimleriyle de çocukların sanatsal becerilerini ortaya çıkarmaları destekleniyor. Ücretsiz olarak sunulan kurslar sayesinde öğrenciler yeni ilgi alanları keşfederken ailelerin eğitim harcamalarına da katkı sağlanıyor.