Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Hortumun uçurduğu konteyner faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı

        Hortumun uçurduğu konteyner faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı

        Antalya'da hortumun savurduğu konteyner içerisinde bulunan ve olayda hayatını kaybeden 4 inşaat işçisinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Hortumun uçurduğu konteyner faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı

        Antalya'da hortumun savurduğu konteyner içerisinde bulunan ve olayda hayatını kaybeden 4 inşaat işçisinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldü.

        Dün akşam saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana gelen olayda bir anda ortaya çıkan hortum, şantiyede işçilerin kaldığı iki konteyneri savurdu, kule vinci yerinden söktü. Hortumun şiddetiyle savrulan konteyner içerisinde bulunan 5 işçi çevreye savrulurken, 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmaları sonucu ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 1 işçinin hastanedeki tedavisi devam ederken, feci olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        REKLAM

        Cenazeler teslim alındı

        Hayatını kaybeden yabancı uyruklu İsa El Nevvaf, Salah Muhammet El Naim, Muhammet Emin El Naim ve Aycan Kılınç'ın cenazeleri otopsi ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Aycan Kılınç'ın (30) cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye götürülürken, yabancı uyruklu İsa El Nevvaf, Salah Muhammet El Naim ve Muhammet Emin El Naim'in ise Suriye'nin Dakka kentinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Ölen 4 işçi hortuma, konteynerde derbiyi izlerken yakalanmış (2)
        Ölen 4 işçi hortuma, konteynerde derbiyi izlerken yakalanmış (2)
        ATABEM'de kurslar başladı Antalya Büyükşehir'den 8 bin öğrenciye ücretsiz e...
        ATABEM'de kurslar başladı Antalya Büyükşehir'den 8 bin öğrenciye ücretsiz e...
        Manavgat'ta trafik kazası:3 yaralı
        Manavgat'ta trafik kazası:3 yaralı
        Kepez'de hortum felaketinin izleri siliniyor
        Kepez'de hortum felaketinin izleri siliniyor
        Aydoğmuş pazar yeri sorununa kalıcı çözüm
        Aydoğmuş pazar yeri sorununa kalıcı çözüm
        Korkuteli'nde ilaçsız patateslerin hasadı yapıldı Antalya Büyükşehir'den ta...
        Korkuteli'nde ilaçsız patateslerin hasadı yapıldı Antalya Büyükşehir'den ta...