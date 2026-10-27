Antalya'da son bir haftada 179 kişi tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerinde yakalanan 1774 kişiden 179'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 157 bin 673 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 565 kişinin de aralarında bulunduğu 1774 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 179'u tutuklandı.

Ekiplerce 41 bin 359 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli veya aranan 47 araç ele geçirildi.

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Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 3 olayda 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 202 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 573 geçici konaklama yeri ile 68 kiralık araç firması kontrol edildi. Kurallara aykırılık tespit edilen 9 işletme ve 2 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Çalışmalarda 39 ateşli silah, 559 fişek ve tüfek kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi.