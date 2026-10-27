Antalya Valisi Şahin: Denizaltı yaşamını yeniden ihya edeceğiz

ANTALYA Mavi Akdeniz İnisiyatifi, Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğinde yürütülen Üç Adalar Projesi tanıtıldı. Vali Hulusi Şahin, "640 kilometrelik devasa sahilimiz var. Birkaç yüz metrelik ya da birkaç kilometrelik tamiratlarla o tahribatı çözemeyiz. Daha fazla çalışma yapmamız lazım ve bu yaygınlaştıkça yöre halkı avantajlarını görecek, yeni bir turizm, yeni bir balıkçılık türü gelişecek. Deniz altı yaşamını yeniden ihya edeceğiz" dedi.

Kentte deniz ekosisteminin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğinde yürütülen Üç Adalar Projesi kapsamında saha ziyareti ve basın buluşması gerçekleştirildi. Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı ile Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz katıldı.

REKLAM

Programda su ürünleri avcılığı ve demirlemeye yönelik koruma tedbirleri, bilimsel izleme çalışmaları ve ekosistem restorasyonu uygulamaları hakkında bilgi verildi. Deniz koruma modelinin mevcut sonuçları ve 'Üç Adalar'ın 3 yıllık koruma ve restorasyon yol haritasının ele alındığı programda uzman dalgıçlar tarafından su altı görüntüleme çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında Üç Adalar bölgesinde dalgıçlar tarafından su altı çayırlarının dikimi ve koruma uygulamaları da gerçekleştirildi.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Vali Hulusi Şahin, "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifinin bileşenlerinden biri olan, zarar gören deniz altı yaşamını yeniden restore etme ve inşa etme süreciyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların en önemli ayağı Kemer Üç Adalar mevkisiydi. Buradaki hedefimiz, İstanbul Tavşan Adası'nda Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından son derece başarılı bir şekilde yürütülen yapay resif ve doğayı yeniden restore etme çalışmalarını, oradaki tecrübeyi Antalya'ya taşımaktı. Bu süreçte Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile yeni bir çalışmayı başlatmış olduk" diye konuştu.

REKLAM

Vali Şahin, restorasyonun yapılacağı yerde balıkçılık baskısının ve insan etkisinden korunmasının sürecin en önemli halkası olduğuna dikkati çeken Vali Şahin, "Bu konudaki talebimizi Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilettik. Sayın Bakanımız bize büyük destek verdi. Eylül ayında bir tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ ile şu anda bu bölge her türlü balıkçılık faaliyeti yasaklandı. Bu koruma kalkanının içerisinde Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekipleri deniz çayırlarının yeniden oluşturulması ve deniz altı yaşamının tekrar canlandırılması için çalışmalar yapacaklar" dedi.

'ÇALIŞMALAR YAYGINLAŞACAK'

Antalya kıyılarında başka bölgelerde benzer çalışmaların yapılacağını aktaran Vali Şahin, "Kaş bölgesinde bir yasaklama alanı var. Orada da çok ciddi mesafe katedildi. O yasaklama alanları sayesinde Kaş'ta çok önemli deniz altı dalgıç turizmi oluştu. Benzeri durumu Kemer'de de uygulamak istiyoruz. Yine Kaş-Demre bölgesinde Beymelek'te Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı su ürünleri araştırma enstitümüz var. Onlar da deniz çayırlarını karada, laboratuvar ortamında üretip daha sonra taşıma yöntemiyle yapacaklar" diye konuştu.

REKLAM

'YÖRE HALKI AVANTAJLARINI GÖRECEK'

Çalışmaların Antalya'ya önemli avantajlar kazandıracağını vurgulayan Vali Şahin, şunları söyledi:

"Bizim 640 kilometrelik devasa sahilimiz var. Birkaç yüz metrelik ya da birkaç kilometrelik tamiratlarla o büyük tahribatı çözemeyiz. Daha fazla çalışma yapmamız lazım ve bu çalışmalar daha da yaygınlaşacak. Yaygınlaştıkça yöre halkı bunun avantajlarını görecek, yeni bir turizm, yeni bir balıkçılık türü gelişecek. Bununla beraber deniz altı yaşamını yeniden ihya edeceğiz."

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, nisan ayında Kemer Tanıtım Vakfı ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile yapılan toplantıda Tavşan Adası'nda başarıyla uygulanan çalışmaların Antalya'da da uygulanması yönünde karar aldıklarını hatırlattı. Üç Adalar bölgesinin uygun alan olarak belirlendiğini anlatan Şahin, "Temmuz ayında Antalya Valiliği ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile protokolümüzü yapmıştık. 16 Eylül'de yapılan koruma alanı kararının ilan edilmesiyle beraber çalışmalar hızlandı. Akabinde hemen Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekipleri sahada araştırmalarına başladı. Bilimin ışığında koordinasyon içerisinde ve Antalya için çalışan tüm paydaşlarımızla beraber bu projeyi büyük bir zevkle yürütüyoruz. Uzun soluklu bir proje ancak sonuçlarının çok güzel olacağına inanıyoruz. Aynı Tavşan Adası'nda olduğu gibi Üç Adalar bölgesinde de denizel ekosistemin yeniden canlandırılacağını hep birlikte göreceğiz. Bundan sonraki süreçte sadece Üç Adalar bölgesinde değil, Antalya'nın birçok alanında bu çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Bu çalışmayı tüm uluslararası basına COP31'de de tanıtmak istiyoruz. COP31'e ev sahipliği yapacak Antalya'nın söyleyecek çok güzel bir sözü olacak" diye konuştu.

REKLAM

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Üç Adalar bölgesinde su ürünleri avcılığının amatör, ticari olarak düzenlenmesine dair değişiklikle bölgenin balıkçılık açısından koruma bölgesi ilan edildiğini söyledi.