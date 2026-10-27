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        Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Ahmet Şen'in (85) kullandığı 07 LLV 59 plakalı otomobil, Taşbaşı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        Kazada yaralanan Teslime Şen'in, bölgede cep telefonu şebekesinin çekmemesi nedeniyle yakınlarına ve yetkililere ulaşamadığı öğrenildi.

        Çiftten haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunması üzerine, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

        Çalışmalar sonucunda otomobile Taşbaşı mevkisinde ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ahmet Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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        Yaralı olarak kurtarılan Teslime Şen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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