Antalya'da hortumda hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca da işçilerin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi ve şantiye sorumlularının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında dün gece 23.00 sıralarında çıkan hortumda, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçalanmıştı

Aycan Kılınç'ın Niğde'de, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn'in ise Suriye'nin Dakka şehrinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hortumda parçalanan iki konteynerda hayatlarını kaybeden işçiler Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn'in Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde hayatını kaybeden 4 işçinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

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