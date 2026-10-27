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        Antalya'da hortumda hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde hayatını kaybeden 4 işçinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Antalya'da hortumda hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde hayatını kaybeden 4 işçinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

        Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hortumda parçalanan iki konteynerda hayatlarını kaybeden işçiler Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn'in Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

        Aycan Kılınç'ın Niğde'de, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn'in ise Suriye'nin Dakka şehrinde toprağa verileceği öğrenildi.

        - Olay

        Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında dün gece 23.00 sıralarında çıkan hortumda, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçalanmıştı

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        Konteynerlerde bulunan 5 işçiden 4 hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca da işçilerin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi ve şantiye sorumlularının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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