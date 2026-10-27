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        Alanya'da mavi bayrak başvuruları başladı

        Alanya'da 2027 yılı Mavi Bayrak başvuru süreci başladı. Tesis plajları, halk plajları, turizm tekneleri ve marinaların başvurularını 27 Kasım'a kadar online sistem üzerinden yapması gerekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:04 Güncelleme:
        Alanya'da mavi bayrak başvuruları başladı

        Alanya'da 2027 yılı Mavi Bayrak başvuru süreci başladı. Tesis plajları, halk plajları, turizm tekneleri ve marinaların başvurularını 27 Kasım'a kadar online sistem üzerinden yapması gerekiyor.

        Alanya'da turizmde kaliteyi artırmak ve çevre koruma çalışmalarını desteklemek amacıyla yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında, 2027 yaz sezonunun hazırlıkları başladı. Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen süreçte, Mavi Bayrak almak isteyen işletmelerin başvurularını yenilenen arayüzüyle www.mavibayrak.org.tr adresi üzerinden tamamlaması gerekiyor.

        2026 sezonunda 79 ödül

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        Alanya, 2026 Mavi Bayrak sezonunu 68 tesis plajı, 6 halk plajı, 4 turizm teknesi ve 1 marina olmak üzere toplam 79 ödülle tamamladı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen denetimleri başarıyla geçen işletmelere Mavi Bayrakları teslim edildi.

        Kriterler değerlendirilecek

        2027 yılı Mavi Bayrak başvurularında çevre yönetimi ve çevre eğitimi, deniz suyu kalitesi, güvenlik, donanım ve hizmet standartları ile doğal alanların korunmasına ilişkin kriterler değerlendirilecek. İşletmelerin yıl içerisinde gerçekleştirdiği çevre eğitimi etkinliklerini belgelemesi, düzenli deniz suyu analiz raporlarını sunması ve gerekli güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. Başvurular ve sunulan belgeler uluslararası jüri tarafından incelenecek. Mavi Bayrak ödülüne aday olmak isteyen plaj, marina ve turizm teknesi işletmelerinin başvurularını 27 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru süreci ve kriterler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen işletmeler, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile iletişime geçebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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