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        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor

        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Serenity Alanya Belediyespor, Gürcistan temsilcisi Batumi SC'yi 12-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor

        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Serenity Alanya Belediyespor, Gürcistan temsilcisi Batumi SC'yi 12-2 mağlup etti.

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımı mücadele ediyor.

        Şampiyonanın ikinci gününde oynanan maçta Serenity Alanya Belediyespor'un golleri Llorenç (4), Barış Terzioğlu (3), Cem Keskin (2), Volkan Yeşilırmak, Madsen ve Bruno attı. Batumi SC'nin iki golü ise Mantas'tan geldi.

        Serenity Alanya Belediyespor, üçüncü maçında yarın Kosta Rika temsilcisi CY Limon ile karşılaşacak.

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