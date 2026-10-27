Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor

Şampiyonanın ikinci gününde oynanan maçta Serenity Alanya Belediyespor'un golleri Llorenç (4), Barış Terzioğlu (3), Cem Keskin (2), Volkan Yeşilırmak, Madsen ve Bruno attı. Batumi SC'nin iki golü ise Mantas'tan geldi.

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Serenity Alanya Belediyespor, Gürcistan temsilcisi Batumi SC'yi 12-2 mağlup etti.

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