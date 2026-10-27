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        ALTSO'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

        Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 20262030 dönemi ilk olağan meclis toplantısında, yeni dönemde görev yapacak komisyonlar belirlenirken, aylık toplantı takvimi ile 2026 yılı Eylül ayına ait mizan ve hesaplar da karara bağlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:20 Güncelleme:
        ALTSO'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

        Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) 20262030 dönemi ilk olağan meclis toplantısında, yeni dönemde görev yapacak komisyonlar belirlenirken, aylık toplantı takvimi ile 2026 yılı Eylül ayına ait mizan ve hesaplar da karara bağlandı.

        Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) 20262030 dönemi ilk olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hasan Kargı başkanlığında gerçekleştirildi. ALTSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, yeni döneme ilişkin gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        "Ortak paydamız Alanya"

        Toplantıda konuşan ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, yeni dönemde birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek, meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Seçim sürecinin geride kaldığını ifade eden Tuna, yeni dönemde ayrım gözetmeden Alanya ve iş dünyası için çalışacaklarını söyledi. Tuna, "Artık rengimiz yok, hep birlikte Alanya’mız ve iş dünyamız için çalışma zamanı. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, herkesin fikrine değer vererek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımız bir dönem olmasını temenni ediyorum. Bu oda hepimizin, ortak paydamız Alanya. Farklı düşüncelerimiz olsa da hedefimiz bir. Birlikte karar verecek, birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız" dedi.

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        Yeni dönem komisyonları belirlendi

        Toplantıda, 20262030 döneminde faaliyet gösterecek meclis çalışma komisyonları belirlendi. Ayrıca aylık olağan meclis toplantılarının tarih ve saatleri görüşüldü. Gündem kapsamında 2026 yılı Eylül ayına ait mizan ve hesaplar da ele alınarak karara bağlandı.

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