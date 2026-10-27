Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Altın Portakal'da "Bir Anne Hakkında" filminin ilk gösterimi yapıldı

        Altın Portakal'da "Bir Anne Hakkında" filminin ilk gösterimi yapıldı

        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bir Anne Hakkında" filmi ilk kez Türkiye'de izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Altın Portakal'da "Bir Anne Hakkında" filminin ilk gösterimi yapıldı

        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bir Anne Hakkında" filmi ilk kez Türkiye'de izleyiciyle buluştu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmen Büşra Bülbül'ün TRT ortak yapımı ilk uzun metraj kurmaca filmi, "Bir Anne Hakkında" filmi gösterildi.

        Başrollerinde Sevda Erginci, Duygu Köse, Ümran Şakır, Osman Doğan, Ecmel İs Ergür ve Ahmet Çelik'in yer aldığı filmde, karaciğer yetmezliğinin son evresindeki eşini hayatta tutmaya çalışan Sibel'in mücadelesi anlatılıyor.

        REKLAM

        Film gösterimi sonrasında gerçekleştirilen söyleşide katılımcıların sorularını yanıtlayan Bülbül, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılmaktan ve şu anda burada olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

        Filmdeki Sibel karakterinin, kendisiyle çatışması halinin sadelikten, sakin kaldığı anlardan doğduğunu belirten Bülbül, "O kadar minimal ve sakin yaşayan, görünmez yaşayan bir kadının kendi içsel çatışması çok büyük. Filmde de ancak o içsel çatışmayı daha sakin anlarda gösterebilirim diye düşünüyordum. Karakter de hayatın içerisinde bir kadın, mücadele eden bir kadın. Nasıl gözüküyorsa aslında içinde yaşar ya o duyguyu, çok dışarıda göremeyiz. Aynı o his gibi göstermek istedim." dedi.

        REKLAM

        Filmdeki ana karakter Sibel'e hayat veren başrol oyuncusu Sevda Erginci, karaktere çalışırken onun yaşadığı ahlaki ikilem üzerine çok düşündüğünü aktardı.

        Ahlakın nerede başlayıp nerede bittiği veya sınırın nerede olduğu gibi soruları kendine sorduğunu ifade eden Erginci, şöyle konuştu:

        "Ahlakın aslında koşullarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Sibel'le birlikte ahlaki sınırların koşullarla ilgili olduğunu keşfettim. Bu benim daha önceden sahip olduğum bir düşünce biçimi değildi. Sahip olduğum bir duygu değildi. Fakat Sibel üzerine düşündükçe ve oynadıkça da fark ettim ki ben de Sibel'i çıkarmadan önce kendi konforlu koltuğumda, kendi konforlu evimde ve koşullarımda bence ahlaklı olan şeylerin sınırlarını geçen insanları ahmakça eleştirdiğim çok an bilirim. Fakat Sibel'den sonra fark ettim ki gerçekten ahlaki sınırlar tamamen koşullarla ilgili. O kadar büyük ve her an süren bir mücadele ki, uykuda, işte, çocuklarına bakarken, gülerken bile süren sürekli bir mücadele var."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Antalya'da sahte başsavcı vekili ve 2 suç ortağı tutuklandı Davayı karara b...
        Antalya'da sahte başsavcı vekili ve 2 suç ortağı tutuklandı Davayı karara b...
        ALTSO'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
        ALTSO'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor
        Alanya'da mavi bayrak başvuruları başladı
        Alanya'da mavi bayrak başvuruları başladı
        Alanya Belediyesi'nden 5 mahalleye 32 kilometrelik asfalt yatırımı
        Alanya Belediyesi'nden 5 mahalleye 32 kilometrelik asfalt yatırımı
        Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı