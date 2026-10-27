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        Ziraat Türkiye Kupası: Corendon Alanyaspor: 4 - 12 Bingölspor: 1

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında ağırladığı 12 Bingölspor'u 41 mağlup eden Corendon Alanyaspor 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası: Corendon Alanyaspor: 4 - 12 Bingölspor: 1

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında ağırladığı 12 Bingölspor'u 41 mağlup eden Corendon Alanyaspor 4. tura yükseldi.

        Maçtan dakikalar

        1. dakikada 12 Bingölspor’un defansının hatasını değerlendiren Hwang'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 10

        6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Meschack’ın pasını önünde bulan Omar Ben Ali’nin sert şutu filelerle buluştu. 20

        66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Baran Sarka’nın köşeye çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 21

        77. dakikada Meschack’ın ceza sahası dışında topu Cedric’e çıkardı. Cedric’in sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti. 31

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        90+1. dakikada İbrahim Kaya’nın ceza sahası içine bıraktığı pasta topu önünde bulan Yusuf Özdemir, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 41

        Stat: Alanya Oba

        Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

        Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Maestro (Hagi dk. 46), Yusuf Özdemir, Enes Keskin, Soro, İzzet Çelik (Lima dk. 76), Hwang (Cedric dk. 46), Emre Demir (İbrahim Kaya dk. 66), Meschack, Omar Ben Ali (Arda Usluoğlu dk. 66)

        Yedekler: Mahmut Can Kara, Duarte, Baran Ali

        Teknik Direktör: Joao Pereira

        12 Bingölspor: Yusuf Karagöz, Kerem Çağatay (Hasan Ayaroğlu dk. 60), Berkay Muratoğlu, Emirhan Çavuş, Melih Alcu (Ahmet Furkan Özcan dk. 90), Sergen Yatağan (Talha Bulut dk. 15), Muhammet Furkan Azak (Baran Sarka dk. 46 ), Koray Yağcı, Aykut Hamdi Tezcan, Civan Süer, Mertan Caner Öztürk (Cem Ekinci dk. 60)

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        Yedekler: Emre Çirkin, Burak Sarı, Cem Ekinci, Muhammed Eren, Ömer Yanık, Serkan Yavuz

        Teknik Direktör: Muhammet Emin Gül

        Goller: Hwang (dk. 1), Omar Ben Ali (dk. 6), Cedric (dk. 77), Yusuf Özdemir (dk. 90+1) (Alanyaspor), Baran Saka (dk. 66) (12 Bingölspor)

        Sarı kartlar: Hagi (Alanyaspor), Melih Alcu (12 Bingölspor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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